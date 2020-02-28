شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بغلق الصفحات الرياضية المحرضة على الفتنة والتعصب والكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتصدى للصفحات التي تحرض على الفتنة والاحتقان بين جماهير الكرة المصرية ومشجعى الأندية الرياضية في مصر، على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وغيرها.

وشدد "الجندى"، في تصريح لـ"الخليج 365"، على ضرورة تشديد الرقابة على الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى المواقع الالكترونية الرياضية، التي تنشر أخبارا كاذبة ومغرضة وتتضمن معلومات مغلوطة أو تحرض على الفتنة بين جماهير الكرة المصرية، مما يتسبب في إثارة البلبلة والتعصب والاحتقان وتكدير الأمن والسلم العام.

وقال وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت حالة احتقان كبير على مواقع السوشيال ميديا بين جماهير الكرة المصرية، خاصة جماهير أكبر ناديين في مصر وإفريقيا الأهلى والزمالك، وحالة من التراشق والسب بين الجماهير، ولا يمكن السكوت على ذلك، حتى لا تحدث فتنة في المجتمع، وحتى ال تزيد حالة الاحتقان بين الجماهير.

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وطالب اللواء شكرى الجندى، بغلق أي صفحات أو مواقع تحرض على الفتنة والكراهية والتعصب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب ومسئولى هذه المواقع والصفحات.

ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك توعية للجماهير خاصة الشباب والنشىء من قبل المؤسسات الرياضية والتربوية والشبابية والتعليمية، بعدم الإنزلاق لمحاولات نشر الفتنة والتعصب، والتأكيد على أهمية أن تسود الروح الرياضية بين الجميع.

وتابع وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قائلا: "كل مواطن من حقه أي يشجع النادى الذى يحبه وينتمى إليه، ولكن ليس من حقه أن يوجه السباب والشتائم والألفاظ البذيئة للآخرين، فهذا أمر مخالف للشرع والدين، ومخالف للدستور والقانون، لذلك لابد أن يتم تشديد الرقابة على الصفحات التي تحرض على التعصب والفتنة والكراهية بين أبناء الوطن".