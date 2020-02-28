شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة تكشف إبرام قطر عقدا مع نواب أمريكيين بـ35 ألف دولار شهريا للترويج لتميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أمير قطر تميم بن حمد، سياسة تبذير أموال شعبه فى محاولة استقطاب سياسيين أمريكيين للدفاع عن نظامه الإرهابى، وتحسين صورته، فيما يظل شعبه يعانى من ويلات الإهمال من جانب الحكومة القطرية، والخسائر التى تضرب القطاعات الاقتصادية القطرية بسبب الارتباك الذى أصاب تنظيم الحمدين وحالة العزلة التي يعيشها نتيجة سياساته التحريضية ضد الدول العربية، حيث أظهرت وثيقة، إبرام الحكومة القطرية صفقة مع اثنين من أعضاء الكونجرس الجمهوريين للترويج للنظام القطرى في المجتمع الأمريكى.

من جانبها قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن الوثيقة تتضمن عقدا جديدا بـ35 ألف دولار في الشهر تبرمه قطر مع اثنين من أعضاء الكونجرس الجمهوريين للقيام بأنشطة سياسية ترويجية من أجل تعزيز وضع قطر وتحسين صورتها داخل دوائر صناعة القرار الأمريكية.