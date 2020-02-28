الصين تسجل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 44 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي منذ تفشي المرض أواخر العام الماضي إلى 2788. المرض أواخر العام الماضي إلى 2788. وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة جديدة بالفيروس، انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم. الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة جديدة بالفيروس، انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في بر الصين الرئيسي إلى 78824.

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