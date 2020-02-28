أصيب 3 جنود سوريين على الأقل بصواريخ إسرائيلية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وفقما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقالت الوكالة إن "مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بصواريخ من فوق الجولان المحتل على نقاط للجيش في القحطانيةوالحرية ومدينة القنيطرة المحررة، مما تسبب بإصابة 3 جنود".
لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن مقتل جندي سوري في القصف، فضلا عن إصابة 7 آخرين بعضهم في وضع خطير.
وقالت الوكالة إن "مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بصواريخ من فوق الجولان المحتل على نقاط للجيش في القحطانيةوالحرية ومدينة القنيطرة المحررة، مما تسبب بإصابة 3 جنود".
لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن مقتل جندي سوري في القصف، فضلا عن إصابة 7 آخرين بعضهم في وضع خطير.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة جنود سوريين بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي قرب الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.