إصابة جنود سوريين بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي قرب الجولان

أصيب 3 جنود سوريين على الأقل بصواريخ إسرائيلية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وفقما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقالت الوكالة إن "مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بصواريخ من فوق الجولان المحتل على نقاط للجيش في القحطانية

والحرية ومدينة القنيطرة المحررة، مما تسبب بإصابة 3 جنود".

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن مقتل جندي سوري في القصف، فضلا عن إصابة 7 آخرين بعضهم في وضع خطير.

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وقالت الوكالة إن "مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بصواريخ من فوق الجولان المحتل على نقاط للجيش في القحطانية

والحرية ومدينة القنيطرة المحررة، مما تسبب بإصابة 3 جنود".

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن مقتل جندي سوري في القصف، فضلا عن إصابة 7 آخرين بعضهم في وضع خطير.