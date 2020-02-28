أعلنت شركة "مصر للطيران" تعليق الدخول إلى المملكة العربية السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً من حاملي تأشيرات العمرة، وذلك بناءً على قرار الحكومة السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الشركة الوطنية "مصر للطيران" التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كافة رحلاتها من والي المملكة العربية السعودية، و متابعة الموقف اولاً بأول وفقاً للمستجدات .
وقررت شركة "مصر للطيران" ، الغاء حجوزات جميع الركاب حاملي تأشيرات العمرة اعتبارا من اليوم الخميس 27 فبراير 2020 وحتى إشعار آخر
وأعلنت شركة "مصر للطيران" عن إعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز - تغيير خط السير - الاسترداد - التخلف عن السفر).
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار السعودية.."مصر للطيران" تعلن الغاء حجوزات جميع الركاب حاملي تأشيرات العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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