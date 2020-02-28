عاجل-تركيا ترد على النظام السوري بعد مقتل جنودها في إدلب

استهدفت تركيا مواقع للنظام السوري بعد مقتل جنود أتراك في إدلب، بحسب الرئاسة التركية. (الرئاسة)

مقتل 22 جنديا تركيا

قتل 22 جنديًا تركيًا على الأقل في غارات جوية في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، بحسب حصيلة جديدة أوردتها السلطات التركية. وقال والي محافظة هاتاي التركية المحاذية لسوريا في خطاب متلفز، إنّ جنودا عدة آخرين تعرضوا لإصابات خطرة وتتم معالجتهم في هاتاي. ونسب والي المحافظة الضربات الجوية إلى النظام السوري.

اجتماع أمني طارئ

عقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اجتماعا أمنياً استثنائيا حول الوضع، شمال شرق سوريا، بحسب وسائل إعلام، في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن خسائر تركية كبيرة.

ووفق "إن تي في"و"سي إن إن-تورك" التركيتان، ترأس إردوغان اجتماعا في أنقرة بحضور مسؤولين رفيعين. وقبيل ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 34 جنديا تركيا في غارات في محافظة إدلب، ولم تؤكد أنقرة الأمر.