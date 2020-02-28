كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خسائر الجيش التركي في سوريا ترتفع لـ29 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة الهجوم السوري، على الجيش التركي إلى 29 قتيلا، و36 مصابًا، وفقا لما أفادت "CNN" في خبر عاجل.

كان الجيش العربي السوري قد شن غارة جوية على قوات تركية موجودة في محافظة إدلب السورية ما أسفر عن مقتل العشرات.

الجدير بالذكر أن تركيا كانت قد أرسلت معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى محافظة إدلب، لدعم المعارضة السورية في حربها ضد الجيش العربي السوري والقوات الروسية.