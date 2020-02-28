أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم، لحد اليوم الخميس، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب.
وكشف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، خلال ندوة صحفية بالرباط، أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الـ19 المحتملة المسجلة جاءت سلبية وتؤكد خلوها من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن جميع هذه الحالات غادرت المستشفى وتخضع لعلاج منزلي.
وأبرز أن وزارة الصحة تتوفر على ما يكفي من المعدات سواء في ما يخص التشخيص المخبري أو التكفل بالحالات المحتملة أو وقاية المرضى في حال وجود حالات مؤكدة للإصابة.
واستعرض اليوبي مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والتي تشمل إجراءات اليقظة الوبائية والكشف السريع عن أي حالة وافدة، والتكفل بأية حالة مؤكدة للمرض للتحكم في الانتشار، وتهييء المختبرات لضمان التشخيص، بالتقنيات والآليات اللازمة والمواد الجديدة التي تم التوصل بها، مشيرا إلى أن التحاليل يتم إجراؤها بمختبرين وطنيين مشهود عالميا بكفاءتهما، بكل من معهد باستور، والمعهد الوطني للصحة.
وأشار اليوبي إلى أن الوزارة خصصت بكل المستشفيات الكبرى بمختلف أقاليم المملكة قاعة خاصة لإيواء الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيورس كورنا، إلى حين إجراء التحليلات للتأكد من سلامتها أو إصابتها.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوبي: خصصنا غرفة بكل مستشفى للحالات المشتبه إصابتها بكورونا.. ولدينا مختبران لإجراء التحاليل مشود لهما بالكفاءة عالميا -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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