هل بسبب رفضه لرشوة مليار؟.. جدل حول إنهاء مهام قاضي التحقيق في القنيطرة

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي انعقد أخيرا، إبعاد القاضي عبد الرزاق الجباري عن مهمة «قاضي التحقيق» بالمحكمة الابتدائية في القنيطرة، وبالتالي، عودته إلى مهمته قاضيا في الغرفة التلبسية في المحكمة نفسها. وعلمت «أخبار اليوم» أن رئيس المحكمة الابتدائية في القنيطرة طلب من المجلس الأعلى التجديد للجباري، لكن المجلس لم يستجب دون أن يبرر سبب ذلك، لأن القانون أصلا لا ينص على تبرير مثل هذه القرارات.

ويثير سياق هذا القرار الكثير من التساؤلات، فقبل صدوره، حدثت واقعتان مترابطتان؛ تتعلق الأولى بما أثير إعلاميا عن رفض القاضي الجباري رشوة مفترضة بلغت مليار سنتيم من بارون مخدرات، بعد اعتقاله، مقابل طي ملفه. وتتعلق الثانية بشكاية مجهولة موجهة إلى رئيس النيابة العامة، تتهم قاضي التحقيق الجباري بالفساد وتطالب بالتحقيق معه، أي أنه بعد رفض قاضي التحقيق للرشوة، ظهرت الشكاية المجهولة ضده، وجرى تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «واتساب»، وتوصل بها العديد من المحامين والقضاة.

ولم يجر التحقيق مع الجباري، إلى حد الآن، حول هذه الشكاية، ولم يستمع إليه المجلس.