المغرب الفاسي.. صرامة ونظام جديد من أجل ولوج ملعب الحسن الثاني

هاجر لصفر – صحافية متدربة

أعلنت إدارة المغرب الفاسي أن تذاكر مباراة فريقها أمام الاتحاد الزموري للخميسات ضمن الدورة الـ21 من البطولة الوطنية في قسمها الثاني، ستكون مطروحة للبيع ابتداء من يوم غذ الجمعة، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا.

وكشف الفريق الفاسي، في بلاغ له، أنه سينهج نظاما جديدا يسهل عملية الولوج إلى ملعب الحسن الثاني، وهو نفس النظام التي تنهجه الجامعة الملكية لكرة القدم في المباريات الكبرى، كما نص على ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية مع عدم اقتناء أكثر من تذكرة للفرد، وذلك تفاديا للسوق السوداء.

وحدد الممثل الأول للعاصمة العلمية نقاط البيع في الأماكن التالية :

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– مقهى ميغا كافي المقابل لمحطة القطار

– سيدي بوجيدة “علال الزراري محطة 10”

– النرجس شارع النبل “مقهى اسطنبول”

– بنسودة “كيوسك مساس”