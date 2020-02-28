بعد اختفائها من الصيدليات.. وزارة الصحة: لم ننصح بعد بوضع الكمامات والوضع لا يستدعي اقتناءها -فيديو

في أول تعليق على مسألة اختفاء “الكمامات” الطبية من عدد من الصيدليات وارتفاع أسعارها في أماكن أخرى، تحسبا لوصول فيروس كورونا، قالت وزارة الصحة إنها لم تنصح بعد بارتداء هذه الأقنعة الواقية، وأن الوضع الحالي لا يستدعي اقتناءها.

وفي هذا السياق حذر محمد اليوبي، خلال ندوة صحفية مساء اليوم الخميس، بالرباط، من تكرار ما وقع سابقا حينما تهافت المواطنون على اقتناء لقاح المينانجيت ونفاذه من الصيدليات، رغم أنه لم يكن مفيدا حينها.

وأكد اليوبي، أن الكمامات لازم وضعها للحالات المشتبه فيها وللأطر الطبية التي كانت على اتصال مع هذه الحالات إلى حين التأكد من سلامتها، مشيرا إلى أن الوزارة لم تنصح باقتناءها، ما دمنا لم نسجل أي حالات عدوى بعد.

وأوصى اليوبي بتكرار غسل اليدين بالصابون لمرات عدة يوميا كإجراء وقائي من الفيروس.