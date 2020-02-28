نابلس: مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية في حوّارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حطم مستوطنون، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، نحو 20 مركبة فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن رئيس بلدية حوارة بمحافظة نابلس، ناصر الحواري، القول، إن عشرات المستوطنين حطموا نحو 20 مركبة فلسطينية خلال أعمال تخريب نفذوها في الطريق العام للبلدة.

وأضاف: "عند منتصف الليل (الخميس- الجمعة)، شرع عشرات المستوطنين بالاعتداء على مركبات فلسطينية تقف أمام المساكن في الطريق العام".

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ولفت إلى أن الأهالي هبوا على سماع أصوات التكسير، ولاحقوا المستوطنين الذين لاذوا بالفرار.

وأشار إلى أن حالة من الغضب تسود في البلدة، مشيرا إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية هرعت للموقع بزعم التحقيق.

وتقع بلدة حوارة على الطريق العام الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، ويستخدم المستوطنون الطريق الذي يمر عبر البلدة للوصول للمستوطنات.