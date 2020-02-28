شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، إصابته بفيروس كورونا أمس، فيما أفادت سلطات النظام بارتفاع عدد الوفيات إلى 26، بينما وصل العدد الإجمالي المصابين إلى 245، بحسب التليفزيون الرسمي.

وألغت وزارة الصحة الإيرانية، الاحتفالات في البلاد، كما أجلت المباريات الرياضية بسبب انتشار كورونا.

وكثفت الحكومات في مختلف أنحاء العالم، إجراءاتها الخميس، لمواجهة الوباء الذي يلوح في الأفق.

» دائرة الخطر

ونشر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مقطع فيديو الخميس، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه إصابته بالفيروس، حيث قال: «اختبار فيروس كورونا بالنسبة لي ظهر إيجابيا، وبطبيعة الحال لا قلق بهذا الصدد إذ إنني الآن في الحجر الصحي».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهان بور للتليفزيون الرسمي، «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصدنا 106 حالات إصابة مؤكدة (جديدة)، وصل عدد الوفيات إلى 26».

ودعا الإيرانيين لتجنب «السفر داخل البلاد ما لم يكن ضروريا».

وأضاف إن الحكومة مددت إغلاق دور السينما والمنع المؤقت للأنشطة الثقافية والمؤتمرات أسبوعا آخر.

ودخلت إيران مرحلة الخطر مع انتشار فيروس كورونا.

وأصيب محمود صادقي النائب الإصلاحي عن مدينة طهران بفيروس كورونا الجديد، كما أصيب به نائب وزير الصحة إيراج حريرجي، الذي نشر فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

» 20 محافظة

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قد أفادت في وقت سابق الخميس، بارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المتحور الجديد «كوفيد 19» في البلاد إلى 22، بينما ارتفع عدد المصابين إلى141، كما أشارت إلى تعافي 54 مصابا.

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ولفتت إلى أن العدد الأكبر من المصابين هم في محافظة قم (63 حالة)، والعاصمة طهران (26 حالة). ويخشى كثيرون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران، ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات. وأضافت الوكالة الإيرانية: «عشرون محافظة في جميع أرجاء إيران يواجهون تفشي الفيروس».

» تحذير روسي

وحثت روسيا الخميس شركات السياحة على تجنب إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا بسبب كورونا.

وأوصت وكالة السياحة الاتحادية الروسية أمس، شركات السياحة المحلية بتعليق الرحلات إلى كل البلدان الثلاثة، لحين السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد هناك.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان روسيا أنها ستعلق الرحلات الجوية من كوريا الجنوبية وإليها، باستثناء تلك التي تسيرها شركتا أيروفلوت وأورورا، وأنها ستتوقف عن إصدار تأشيرات السفر العادي والعابر للمواطنين الإيرانيين.

وقالت السلطات: إن ثلاثة مواطنين روس يتلقون العلاج في البلاد بعد إصابتهم بكورونا على متن سفينة سياحية في اليابان.

وقبل ذلك جرى نقل صينيين اثنين إلى مستشفى في روسيا، بعد إصابتهما لكنهما تعافا وغادرا المستشفى.

» الحكومات تتحرك

وكثفت الحكومات في مختلف أنحاء العالم، إجراءاتها الخميس، لمواجهة وباء كورونا الذي يلوح في الأفق، مع تزايد عدد حالات الإصابة خارج الصين، مصدر التفشي، لأول مرة بما يتجاوز ارتفاعها داخل البلاد.

وأطلقت أستراليا إجراءات طوارئ ورفعت تايوان مستوى الاستجابة للوباء إلى أعلى درجة بعد يوم من تكليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس بالاستجابة الأمريكية للأزمة الصحية العالمية، التي تلوح في الأفق.

وأرجأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة للحد من تفشي الفيروس، الذي انتشر بعيدا عن الصين.

وأغلقت باكستان المدارس الخميس، في عدة مناطق، وعلقت رحلات الطيران من إيران وإليها في محاولة لوقف انتشار كورونا، بعد أن سجلت الثلاثاء، حالتي إصابة بالفيروس.