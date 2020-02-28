شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان تونس يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ الائتلافية والان نبدء بالتفاصيل
والفخفاخ -الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي- جمع أحزابا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته، ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.
وعلى الرغم من منحها الثقة، فإن الحكومة قد تكون هشة، بعد أن تكبدت العناء في سبيل حل الخلافات بشأن السياسة والمناصب الوزارية.
وتضم الحكومة نزار يعيش وزيرا للمالية ونور الدين الري وزيرا للخارجية وعماد الحزقي وزيرا للدفاع.
وستواجه حكومة الفخفاخ تحديا اقتصاديا كبيرا بعد سنوات من النمو البطيء والبطالة المستمرة والعجز الحكومي الكبير، والدين المتنامي والتضخم المرتفع والخدمات العامة المتدهورة. وسيتعين عليها التعامل مع الإنفاق العام الضخم، وإصلاحات على درجة من الحساسية السياسية في مجال دعم الطاقة والشركات الحكومية.
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