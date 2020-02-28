حفيد مبارك عن وفاته: موتة كريمة لا مسجون ولا مقتول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى حفيد الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، جده عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صبيحة أول يوم بعد الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل الأربعاء، بحضور شعبي ورسمي وعدد من ممثلي الوفود الأجنبية والعربية.

وقال عمر علاء مبارك: "مصر كلها تمطر يوم وفاتك كأن سماءها بتعيط عليك، والجامعات والمدارس كلها أجازة كإنها أعلنت الحداد عليك، وتموت في أول يوم من أيام رجب كإن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك، ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك، وتموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول و لا معتدى عليك".







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وأضاف: "ربنا طول في عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعداءك في السجون اللي تآمروا عليك، وفجأة ملايين المصريين يحزنوا ويِرثوك ويدعولك بالخير ويترحموا عليك، ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة و الوفود يصلوا عليك".

يذكر أن مصر أعلنت رسميًا الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الأسبق، بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام تنتهي بغروب شمس الجمعة 28 فبراير.



