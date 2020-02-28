عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 10 جنود أتراك في ضربة جوية دقيقة للجيش الليبي بطرابلس

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قُتل 10 جنود أتراك في ضربة جوية للجيش الليبي على مقر تابع لهم بقاعدة معيتيقة الجوية شرقي طرابلس.



ووصف اللواء المبروك الغزوي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة للجيش الليبي الضربة المستهدفة لقاعدة معيتيقة بأنها "دقيقة".

وأشار إلى أن الضربة التي نفذها الجيش الوطني الليبي نجحت في تحقيق الهدف منها، وأسقطت قتلى بين الجنود الأتراك، بحسب وسائل إعلام محلية.

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واعتبر قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية أن مقتل عدة عناصر من العسكريين الأتراك، سيدفع الرئيس رجب طيب أردوغان للزعم بأنهم سقطوا في إدلب السورية وليس طرابلس الليبية.

وأكد مصدر عسكري ليبي، الخميس، مقتل عائلة كاملة مكونة من 5 أفراد في قصف للطيران التركي المسير على منطقة الرواجح قرب القرة بوللي شرقي العاصمة الليبية.

وكبد الجيش الليبي تركيا والمرتزقة السوريين جملة من الخسائر المتلاحقة ردا على جرائمهم في ليبيا وخرقهم المتواصل لوقف إطلاق النار؛ من بينها مقتل 16 عسكريا تركيا من المستشارين الذين أرسلتهم أنقرة وأكثر من 100 مرتزق سوري وإصابة آخرين، إضافة إلى إسقاط وتدمير عشرات المدرعات والطائرات التركية المسيرة، حسبما كشف العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني.

وبدأت في ليبيا منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية وقف لإطلاق النار إلا أن تركيا والمجموعات التابعة لها تواصل خروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار وارتكاب جملة من الجرائم بين عمليات قتل واعتقالات تعسفية وتعذيب واختطاف وسرقة وسطو مسلح وقصف عشوائي واستهداف المدنيين.