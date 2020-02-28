عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 34 تركيا شمالي سوريا وأردوغان يترأس اجتماعا أمنيا طارئا

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، مقتل 34 عسكريا تركيا في الغارات الجوية التي جرت خلال اليوم، في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمالي سوريا.



وكان المرصد السوري، رصد تقدما جديدا لقوات النظام مساء اليوم، حيث تمكنت من السيطرة على الحلوبة وقوفقين في جبل الزاوية، والزقوم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وبذلك تقترب من مدينة جسر الشغور بمسافة فاصلة 17 كيلومترا.

ومن جانب آخر، قال مصدران أمنيان تركيان إن الرئيس رجب طيب أردوغان ترأس اجتماعا أمنيا طارئا في وقت متأخر من مساء اليوم، لبحث أحدث التطورات في إدلب شمالي سوريا، بحسب وكالة رويترز.

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على صعيد متصل، تواصل قوات النظام قصفها المكثف على مناطق في سهل الغاب وجسر الشغور وقرى جبل الزاوية.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم مركز المصالحة الروسية في سوريا، تركيا بمواصلة انتهاك اتفاقات سوتشي، لصالح المليشيات المسلحة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وذلك بقصفها العسكريين التابعين للجيش السوري.

وأضاف المركز، في بيان، أن القوات التركية تستخدم المدافع والطائرات دون طيار للاستطلاع وقصف مواقع الجيش السوري في منطقة إدلب شمالي سوريا " في انتهاك لاتفاق سوتشي في منطقة التصعيد في إدلب.

كما يواصل الجانب التركي دعمه لأعمال الجماعات المسلحة غير الشرعية بنيران المدفعية واستخدام طائرات بدون طيار للاستطلاع وقصف مواقع قوات الجيش السوري.

وأضاف بيان مركز المصالحة، أنه في 25 فبراير/شباط الحالي، دمرت الدفاعات الجوية السورية طائرة متعددة الأغراض بدون طيار تابعة للقوات المسلحة التركية "أنكا"، والتي انتهكت الحدود وكانت تستعد لضرب مواقع القوات المسلحة السورية.