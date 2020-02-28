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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. ارتفاع قتلى الجنود الأتراك بقصف إدلب إلى 22 الجمعة 28 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت وكالة "الأناضول" التركية ارتفاع عدد القصف الجوي في صفوف الجنود الأتراك بإدلب إلى 22.

Advertisements وقالت الوكالة إن القصف نفذته قوات النظام السوري على تجمع للجنود في سراقب. وكان المرصد السوري أكد مقتل 34 تركيا بقصف جوي. وقالت الوكالة: يوجد جرحى حالاتهم خطيرة من جنود الجيش التركي تم جلبهم من إدلب عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية.

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