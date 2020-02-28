شكرا لقرائتكم سوريا.. غارات إسرائيلية على القنيطرة وإصابة جنود للنظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن إعلام النظام السوري، الخميس، أن طائرات هليكوبتر إسرائيلية ضربت بصواريخ نقاط لعناصره في القحطانية والحرية والقنيطرة، مؤكدة إصابة 3 جنود.
في التفاصيل، أكدت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية "سانا"، الخميس، أن مروحيات الجيش الإسرائيلي اعتدت بصواريخ من فوق الجولان المحتل على نقاط للجيش في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة المحررة ما تسبب بإصابة 3 جنود.
يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف إسرائيل لمسؤول البنية التحتية الإيرانية في سوريا عماد الطويل، المقرب من حزب الله وقتله.
ضربات إسرائيلية وصمت إيراني
يشار إلى أن ضربات نسبت إلى إسرائيل، كانت تسببت بمقتل 7 عناصر من قوات النظام السوري والحرس الثوري الإيراني في سوريا الشهر الحالي، حيث تشن إسرائيل غارات على أهداف إيرانية ومجموعات موالية في سوريا منذ سنوات، وسط صمت إيراني مطبق.
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011، شنّت إسرائيل عدة ضربات في الأراضي السورية، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.
كما تكرر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
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