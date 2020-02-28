الجيش الليبي يعلن مقتل 7 جنود أتراك

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، مقتل 7 جنود أتراك على الأقل، في القصف الذي شنته قوات الجيش على قاعدة معيتيقة، مساء أمس الأربعاء.

وفي ذات السياق، أوضح مسؤول بقسم الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش قصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بالمدفعية الثقيلة غرفة عمليات الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، بعد ساعات من إسقاطه طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" جنوب العاصمة، بحسب تصريحاته لموقع قناة "العربية".

وأكد المصدر نفسه لـ "العربية نت"، وجود ضباط أتراك لحظة تعرض الغرفة إلى القصف، خاصة أن العسكريين الأتراك هم المسؤولون على تسيير الطائرات التركية من طراز "بيرقدار".

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وأعلنت قوة "حماية طرابلس"، اليوم الخميس، انعقاد اجتماع موسع للمنطقة العسكرية طرابلس، برئاسة آمر المنطقة العسكرية طرابلس، اللواء عبدالباسط مروان، ضم القادة الأمنيين والقوات المساندة لها، ومديرية أمن طرابلس، وعمداء بلديات طرابلس الكبرى، ومنظمات المجتمع المدني، بحسب صحيفة "الوسط" الليبية.

ونوهت "حماية طرابلس"، في بيان منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بصدور بيان ختامي عن الاجتماع بعد قليل.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.