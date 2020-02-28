الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي هنية بموسكو في 2 اذار المقبل

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "الوزير سيرغي لافروف سيجري مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بموسكو في 2 اذار المقبل، وأن اللقاء سيتمحور حول "سبل إعادة الوحدة الفلسطينية على أساس المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وآفاق التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة تستند للقانون الدولي".
هذا وكان نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، قد أعلن في وقت سابق ان زيارة هنية لموسكو جزء من الجهود السياسية لمواجهة "صفقة القرن" المطروحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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