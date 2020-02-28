الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي هنية بموسكو في 2 اذار المقبل

أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، أن "الوزير سيرغي لافروف سيجري مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ بموسكو في 2 اذار المقبل، وأن اللقاء سيتمحور حول "سبل إعادة الوحدة الفلسطينية على أساس المنصة السياسية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​، وآفاق التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة تستند للقانون الدولي".

هذا وكان نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ​صالح العاروري​، قد أعلن في وقت سابق ان زيارة هنية لموسكو جزء من الجهود السياسية لمواجهة "​صفقة القرن​" المطروحة من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.