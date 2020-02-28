العدالة والتنمية التركي: نظام الأسد المجرم ومن يشجعونه سيدفعون الثمن

أشار المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، إلى أن "نظام الأسد المجرم ومن يشجعونه سيدفعون ثمن هذا الهجوم الغادر غاليًا".
يأتي ذلك بعد أن أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن، اتصالًا هاتفيًا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أبراين لمناقشة التطورات في إدلب .
تجدر الإشارة إلى أنه قتل 22 جندي من الجيش التركي جراء قصف جوي للجيش السوري على إدلب.
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