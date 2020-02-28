العدالة والتنمية التركي: نظام الأسد المجرم ومن يشجعونه سيدفعون الثمن

أشار المتحدث باسم ​حزب العدالة والتنمية​ التركي، إلى أن "نظام الأسد المجرم ومن يشجعونه سيدفعون ثمن هذا الهجوم الغادر غاليًا".

يأتي ذلك بعد أن أجرى المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ابراهيم قالن، اتصالًا هاتفيًا مع مستشار ​الأمن​ القومي الأمريكي روبرت أبراين لمناقشة التطورات في إدلب .

تجدر الإشارة إلى أنه قتل 22 جندي من ​الجيش التركي​ جراء قصف جوي للجيش السوري على إدلب.