السلطات في كالفورنيا تضع آلاف المواطنين تحت الملاحظة

أكد حاكم ولاية كالفورنيا الأميركية جافين نيوسوم، أن مسؤولي الصحة وضعوا 8 آلاف و400 شخص تحت الملاحظة لرصد أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد لديهم، مؤكداً أن "الجميع وضعوا تحت الملاحظة عقب وصولهم للولاية على متن رحلات جوية داخلية".
وأشار في تصريح صحفي، إلى أن "الولاية لديها حاليا نحو 200 جهاز فقط للكشف عن المرض وهو عدد غير ملائم، لكنها على اتصال مستمر بوكالات اتحادية" لإرسال عدد أكبر من أجهزة الفحص الجديدة في الأيام المقبلة".
يذكر أن بيانا صادرا عن إدارة الصحة العامة في كالفورنيا، أكد "أن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أكدت أول حالة محتملة لانتقال فيروس كورونا من شخص إلى آخر في الولاية".
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