اجتماع عربي على مستوى الخبراء مطلع آذار لمراجعة خطط مواجهة كورونا

قرر وزراء ​الصحة​ العرب عقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء مطلع الشهر المقبل في ​القاهرة​ لمراجعة خطط الاستعداد والترصد في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد.

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