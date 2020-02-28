الرئاسة التركية: قررنا الرد بالمثل على النظام السوري الذي يوجه سلاحه صوب جنودنا

أعلنت الرئاسة التركية، أنها قررت "الرد بالمثل على النظام السوري غير الشرعي الذي يوجه سلاحه صوب جنودنا"، وأشارت الرئاسة في بيتن لها بأنه "لن تذهب دماء جنودنا الأبطال سدى، وستسمر أنشطتنا العسكرية بالأراضي السورية حتى كسر جميع السواعد التي امتدت على العلم التركي".
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم "الرئاسة التركية إبراهيم قالن يجري اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين لمناقشة التطورات الأخيرة في إدلب".
كما ودعت "المجتمع الدولي وعلى رأسه أطراف مسار أستانا إلى الوفاء بمسؤولياتهم"، مؤكدةً أن قوات الجيش التركي تواصل قصف كافة الأهداف المحددة لقوات النظام السوري، وأنه لم ولن نقف متفرجين حيال ما تشهده إدلب من أحداث مشابهة لما وقع برواندا والبوسنة".
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