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الخزانة الأميركية تسمح بعمليات تجارية محدودة للمواد الإنسانية مع البنك المركزي الإيراني

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أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع ل​وزارة الخزانة الأميركية​ (OFAC)، عن سماحه بتنفيذ عمليات مالية ل​إيران​ في إطار القناة الإنسانية التي تقودها ​سويسرا​، وذلك عبر ​البنك المركزي​ الإيراني، مؤكداً أن "​الولايات المتحدة​ وسويسرا أكملتا اليوم العمل الخاص بصياغة معايير أنشطة القناة، التي تعمل الآن بشكل كامل".

وأشار وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إلى أن "الاتفاق يضمن أن السلع الإنسانية، ستستمر في التدفق على الشعب الإيراني".

تجدر الإشارة إلى أنه في 30 كانون الثاني الماضي، أعلنت سويسرا عن إطلاق آلية لتسديد قيمة السلع الإنسانية الموردة إلى إيران وأشار مصدر في وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن آلية التحويلات المالية هذه، مخصصة في المقام الأول للمواطنين الإيرانيين المحتاجين لعلاج طبي عاجل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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