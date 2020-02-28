أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، عن سماحه بتنفيذ عمليات مالية لإيران في إطار القناة الإنسانية التي تقودها سويسرا، وذلك عبر البنك المركزي الإيراني، مؤكداً أن "الولايات المتحدة وسويسرا أكملتا اليوم العمل الخاص بصياغة معايير أنشطة القناة، التي تعمل الآن بشكل كامل".
وأشار وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إلى أن "الاتفاق يضمن أن السلع الإنسانية، ستستمر في التدفق على الشعب الإيراني".
تجدر الإشارة إلى أنه في 30 كانون الثاني الماضي، أعلنت سويسرا عن إطلاق آلية لتسديد قيمة السلع الإنسانية الموردة إلى إيران وأشار مصدر في وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن آلية التحويلات المالية هذه، مخصصة في المقام الأول للمواطنين الإيرانيين المحتاجين لعلاج طبي عاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأميركية تسمح بعمليات تجارية محدودة للمواد الإنسانية مع البنك المركزي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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