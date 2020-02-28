تحطم طائرة عسكرية إسبانية جنوب شرق البلاد

أعلنت قيادة ​القوات​ الجوية الإسبانية عن "​تحطم طائرة​ تابعة للقوات الجوية الإسبانية، حيث سقطت قبالة ساحل مقاطعة مورسيا جنوب شرقي البلاد، وهي من طراز C-101 تابعة للأكاديمية العامة للقوات الجوية، حيث سقطت في البحر بالقرب من الضفيرة الرملية لا مانغا في مقاطعة مورسيا".

وذكرت ​القيادة​ أن الحادث وقع ظهر اليوم، دون الإشارة إلى مصير من كان على متن الطائرة وقالت إن التحقيق جار لتحديد ظروف وملابسات الحادث.