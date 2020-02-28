أعلنت قيادة القوات الجوية الإسبانية عن "تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية، حيث سقطت قبالة ساحل مقاطعة مورسيا جنوب شرقي البلاد، وهي من طراز C-101 تابعة للأكاديمية العامة للقوات الجوية، حيث سقطت في البحر بالقرب من الضفيرة الرملية لا مانغا في مقاطعة مورسيا".
وذكرت القيادة أن الحادث وقع ظهر اليوم، دون الإشارة إلى مصير من كان على متن الطائرة وقالت إن التحقيق جار لتحديد ظروف وملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة عسكرية إسبانية جنوب شرق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.