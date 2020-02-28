سانا: حاجز للجيش السوري يمنع 11 آلية أميركية من العبور في القامشلي

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن أن "حاجز للجيش السوري في قرية حامو بريف ​القامشلي​ يمنع 11 عربة عسكرية نوع هامفي تابعة للجيش الأميركي من المرور، ويجبرهم على العودة، والأهالي يرشقون الرتل بالحجارة".

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