سانا: مروحيات اسرائيلية تعتدي على نقاط للجيش السوري من فوق الجولان واصابة 3 جنود

افادت وكالة "سانا" السورية بأن "مروحيات الجيش الاسرائيلي اعتدت بصواريخ من فوق ​الجولان​ على نقاط للجيش السوري في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة المحررة ما تسبب بإصابة ٣ جنود بجروح طفيفة".

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