الأزهر: الإجراءات السعودية لمواجهة كورونا لحماية المعتمرين والزائرين واجبة شرعا

نوه ​الأزهر​ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها ​السعودية​ لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ بين المسلمين الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الزيارة. وشدد الازهر على أن "هذه الإجراءات جائزة ومشروعة ومأجورة، بل هي واجبة شرعًا لحفظ النفس، و هو أحد مقاصد الشريعة ​الإسلام​ية الذي تدور حوله الأحكام الجزئية والفرعية حمايةً للناس وللمجتمعات"، مؤكدا على أن "الإسلام حث على دفع الضرر وأمر باتخاذ التدابير والاحتياطات كافة لمنع انتشار ​الأمراض​ والأوبئة".

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