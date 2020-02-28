مسؤول تركي: إرتفاع عدد قتلى الجيش التركي في الغارات الجوية بإدلب إلى 22 قتيلا

أعلن ​محافظ​ إقليم هاتاي التركية إرتفاع عدد قتلى ​الجيش التركي​ في الغارات الجوية بإدلب إلى 22 جنديا ​تركيا​ وعشرات الجرحى.

هذا وأكد والي محافظة هطاي، رحمي دوغان، سقوط جرحى بين الجنود الأتراك في الهجوم، حالة بعضهم خطيرة، وتم نقلهم من إدلب عبر معبر "جيلوة غوزو" الحدودي إلى هطاي.

وأكد مصدر تركي لقناة "الجزيرة" أن "القتلى والجرحى في صفوف العسكريين الأتراك بإدلب سقطوا إثر غارة على مبنى كانوا يتجمعون به".