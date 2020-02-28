وزير خارجية تركيا يجري اتصالا هاتفيا مع أمين عام حلف الناتو بشأن إدلب

أفادت معلومات ​صحفية​ أن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ يجري اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف النيتو يانس ستولتنبرغ للتشاور بمستجدات الأحداث في إدلب . يأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول تركي تأكيده "مقتل 9 جنود أتراك في هجوم جوي لقوات ​النظام السوري​ على أفراد من ​الجيش التركي​ في إدلب"، وأنه "يوجد جرحى من الجيش التركي حالتهم حرجة تم جلبهم من إدلب".

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