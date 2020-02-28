إلغاء المراحل المتبقية من طواف الإمارات للدراجات بعد اكتشاف اصابتين بكورونا

أعلن مجلس ​أبوظبي​ الرياضي عن "إلغاء المراحل المتبقية من طواف ​الإمارات​ للدراجات بعد اكتشاف حالتين مصابتين ب​كورونا​ من الجنسية الإيطالية"، مؤكدا انه "تم إخضاع جميع المشاركين في السباق للفحوص الطبية اللازمة".

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