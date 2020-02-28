يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون لجعل جلسات اللجان النيابية علنية

تقدمت النائب ​بولا يعقوبيان​ باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل المادتين 34 و51 من النظام الداخلي ل​مجلس النواب​، بما يؤدي إلى جعل جلسات اللجان وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

وأشارت يعقوبيان إلى أن "من شأن هذا الاقتراح أن يضع جزءا مهما من الأعمال التحضيرية للقوانين بين يدي أهل العلم القانوني، وهو أمر لا يخلو من فائدة علمية ويسهم في إحقاق الحق أمام ​القضاء​ وفي إظهار نية المشترع الحقيقية".