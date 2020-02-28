دياب: إنه يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان إلى بلد نفطي

إعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن اليوم هو يوم تاريخي، نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان إلى بلد نفطي.
وأكد في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن البدء في الحفر "يشكّل محطّة تحوّل في هوية لبنان الاقتصادية، وينتشر عبر البحر نحو العالم، ويتمدّد في البرّ في عمقه العربي، فيعود لبنان منارة الشرق، وصلة الوصل بين العرب والعالم".
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