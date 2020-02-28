دياب: إنه يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان إلى بلد نفطي

إعتبر رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ أن اليوم هو يوم تاريخي، نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل ​لبنان​ إلى بلد نفطي.

وأكد في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن البدء في الحفر "يشكّل محطّة تحوّل في هوية لبنان الاقتصادية، وينتشر عبر البحر نحو ​العالم​، ويتمدّد في البرّ في عمقه العربي، فيعود لبنان منارة الشرق، وصلة الوصل بين العرب والعالم".