أكد رئيس دائرة مكافحة الإحتكار والغلاء في ​مديرية حماية المستهلك​ موسى كريّم، في حديث تلفزيوني "اننا نقوم بعملنا ومطلوب من الجميع أن يتحمّل مسؤولية"، مشيراالى انه "تم تسطير ​محاضر ضبط​ بحق الشركات الكبرى ولا نستطيع إقفال متجر إلا بقرار من ​النيابة العامة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس دائرة مكافحة الاحتكار بمديرية حماية المستهلك: لا نستطيع إقفال متجر إلا بقرار من النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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