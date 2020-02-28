بحصلي: سعر صرف الدولار يؤثر تلقائيًا على ارتفاع أسعار السلع

أكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "سعر صرف الدولار يؤثر تلقائيًا على ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمحلية، معتبرًا أنّ أي ارتفاع ضمن 30 و35 بالمئة يعتبر مبررًا".
وفي حديث تلفزيوني، لفت بحصلي الى انه "من المستبعد أن نصل الى المجاعة ونحن في فترة انتقالية وبأي حال لن نوافق على الفروقات الكبيرة في الأسعار وعلى المواطن أن يختار الأنسب له".
وشدّد بحصلي على أنّ "كل المؤسسات تمر في أزمة كبيرة وعلى أنّه لمس عند المعنيين بالاقتصاد وجود نية للعمل على تحسين الوضع، معتبرًا أنّه يجب إعطاء فرصة للحكومة".
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