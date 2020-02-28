محافظ شمال سيناء: إنشاء صندوق لدعم الأنشطة التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم:

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عن إنشاء صندوق لدعم التعليم، وتوفير اعتمادات مالية للأنشطة على مستوى المحافظة .

وأشار المحافظ، خلال لقاءه مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة برئاسة محمد زاهر، إلى أن الصندوق يخصص لدعم الأنشطة التعليمية، نظرًا لعدم وجود موارد كافية لذلك في المدارس بسبب عدم تحصيل الرسوم الدراسية كاملة من الطلاب.

وطالب المحافظ بزيادة دور مجلس الأمناء وتفعيله لدعم العملية التعليمية على مستوى المدارس بجميع المراحل التعليمية، مع إيجاد ضوابط محددة لعمل مجالس الأمناء في المدارس دعمًا للأنشطة والعملية التعليمية