محافظ الوادي الجديد: تشكيل لجان لمتابعة التزام التجار بمبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتشكيل لجنة عاجلة من مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز الخارجة، وذلك لمقارنة أسعار السلع المعروضة ضمن مبادرة " كلنا واحد" في ميدان البساتين بالخارجة، عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية للتأكد من التزام التجار بتخفيض الأسعار مقابل منحهم أماكن العرض مجانًا.
واستمع الزملوط، خلال تفقده لفعاليات المبادرة، إلى آراء المواطنين حول جودة السلع المعروضة وأسعارها، كما وجه بدراسة إمكانية تخصيص مكان للمبادرة في حي الزهور لخدمة سكان منطقة شمال المدينة.
ووجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير سوق الخميس بالخارجة وذلك في موعد غايته ١٠ أيام، وذلك خلال تفقده للسوق اليوم، ووجه المحافظ بعمل مظلة بالمنطقة الشمالية الجاري رصفها حاليًا والمخصصة لسوق السيارات، كما وجه بعمل بوابات للدخول والخروج وتركيب كاميرات للمراقبة والتأمين وذلك لتيسير الخدمة لرواد السوق.
كما تفقد خلال جولته اليوم بمدينة الخارجة، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الداخلة بداية من ميدان بنك مصر، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وخاصة أمام المناطق الحيوية والمصالح الحكومية الواقعة بالشارع وذلك لتحقيق السيولة المرورية.
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