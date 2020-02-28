تصل 2 مليون جنيه.. ننشر العقوبات ضد الشركات الممتنعة عن رد أموال المعتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

طالب جهاز حماية المستهلك، شركات السياحة والطيران، بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلكين، مؤكدًا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.

جاء ذلك في ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من إجراءات تتمثل في تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، وفي إطار موافقه أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وحرصه على حماية كافة حقوق المستهلكين تطبيقًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وينص قانون جهاز حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 في مادته رقم 25 على "التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها".

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كما ينص القانون على معاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة، تطبيقًا لنص المواد (1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75).

وألزم الجهاز، شركات السياحة والطيران، برد قيمة ما تم دفعه نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب ـ بحسب رغبة المستهلك - مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك تطبيقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018 وذلك تفاعلًا مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقًا.

وحذر الجهاز، المواطنين من الانسياق وراء أي عروض غير حقيقية بقدرة البعض في الحصول على تأشيرات للسفر الحالي للمملكة السعودية أو التنازل عن أي مبالغ تم دفعها مسبقًا.