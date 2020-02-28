بالصور- نقابة المهندسين في أسيوط تنهي استعداداتها لانتخابات التجديد النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أنهت نقابة المهندسين بمحافظة أسيوط، استعداداتها لانتخابات التجديد النصفي، المقررة غدًا الجمعة 28 فبراير، على 7 مقاعد بمجلس النقابة الفرعية.

وقال المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب المهندسين في أسيوط، إن نحو 11 ألفًا و156 مهندسًا من الذين سددوا الاشتراك، لهم حق المشاركة في انتخابات التجديد النصفي والتي تنطلق في العاشرة صباح الجمعة.

وأضاف المهندس أحمد محمد خليل، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، أنه جرى تجهيز المقر الانتخابي بـ5 لجان انتخابية، موزعة حسب الحروف الأبجدية للمهندسين الناخبين، للتسهيل عليهم ولسرعة الإدلاء بأصواتهم، مع تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابي.

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وأكد "خليل" وجود لجنة نظام بالنقابة لمنع وقوع أي مشكلات أثناء العملية الانتخابية، والتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، للدفع بقوات تأمينية، كما جرى التنسيق مع الدفاع المدني لإحضار سيارة إطفاء أمام النقابة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف خلال مدة الانتخابات تحسبًا لحدوث أي طارئ.

وكشف المحاسب عبد الحكيم عبد الرحيم، مدير النقابة، توفير 10 صناديق انتخابية شفافة، وتوزيعها على اللجان الانتخابية، مع وجود لجان للاستعلام الإلكتروني عن الناخب قبل دخول لجنته الانتخابية، وتسليمه بيانًا يوضح رقم اللجنة الانتخابية، ورقم المسلسل، وحالة السداد، ليقوم بتسليم البيان للقاضي داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته، مع توفير عدد من الموظفين بالنقابة لاستخراج الكارنيهات، وتسديد الرسوم اللازمة لمن لم يسدد اشتراك عام 2018، والذي يمنع بدونه المشاركة في التصويت حتى في حالة إحضار بطاقة الرقم القومي أو كارنيه العام السابق.

ويتنافس في انتخابات النقابة الفرعية بأسيوط، 3 مهندسون بقسم الكهرباء على مقعد واحد فقط، كما يتنافس في قسم مدني 10 مهندسون على 3 مقاعد، بينما يتنافس 6 مهندسون بقسم ميكانيكا على مقعدين فقط، ويتنافس 4 مرشحون بأقسام تعدين وبترول وفلزات وكيمياء نووية وغزل ونسيج على مقعد واحد فقط.

ويجري انتخاب أعضاء الشُعَب الهندسية على مستوى الجمهورية، وتضم الشُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، ويتم انتخاب 5 مهندسين ممن مر على تخرجهم أكثر من 15 سنة، ومهندسين اثنين، أقل من 15 سنة، ولمجالس شُعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة قيد بالنقابة.

