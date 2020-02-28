بسبب "كوب شاي".. إصابة حارس عقار إثر حريق داخل جراج في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق داخل جراج أسفل عقار سكني، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة حارس العقار بحروق.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل جراج سيارات في برج سكني بشارع بطرس دائرة القسم.

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انتقلت قوات الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع داخل جراج حينما أقدم الخفير على إعداد الشاي، إلا أن النيران أمسكت به، وأحدثت إصاباته بحروق من الدرجات الثلاث، وجرى نقله إلى مستشفى المنشاوي لتلقي العلاج.

تحرر المحضر القانوني اللازم حول تفاصيل الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.