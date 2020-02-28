العثور على جثة "معاق ذهنيًا" في محطة صرف بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي بقرية أبو زيادة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، على جثة معاق ذهنيًا داخل محطة صرف قرية أبو زيادة.

وتلقى المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغًا بعثور أهالي على جثة شاب في العقد الثاني من عمره غارقًا في محطة صرف قرية أبوزيادة، وجرى انتشاله بمعرفة الأهالي.

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وتبين من البلاغ الوارد إلى مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن جثة الشاب "سعد. م. ع"، 18 سنة، معاق ذهنيا، ويقيم بقرية المقطم التابعة لمجلس قروي حصة الغنيمة التابعة لمركز قلين.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة لتباشر التحقيق.

وبالعرض على نيابة دسوق، أمرت باستدعاء الطب الشرعي، للكشف على الجثة، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بعملية الدفن.

