مواطن مصري يلقي بنفسه من الطابق الخامس حزنا على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

أقدم مدرس مصري من محافظة الشرقية، على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس، متأثرا بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال شهود عيان، إن الشاب حضر إلى المقهى وأثناء بث التلفزيون جنازة مبارك، كان متأثرا بشدة، وانتابه حالة حزن، فصعد إلى عقار مجاور للمقهى وألقى بنفسه، وفارق الحياة على الفور.

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وأشارت الشرطة المصرية إلى أن "المواطن ألقى بنفسه من الطابق الخامس في عمارة أسفلها مقهى كان يشاهد فيها جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك حيث دخل في نوبة بكاء شديدة، وقام مسرعا بالصعود أعلى العمارة وتخلص من نفسه".

وأقيمت اليوم الأربعاء، الجنازة العسكرية للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حيث تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مسجد المشير طنطاوي.