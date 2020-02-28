نايف الحجرف : دول الخليج تبنت إجراءات استثنائية للتعامل مع كورونا

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف باتخاذ دول المجلس الإجراءات الاحترازية كافة للتعامل الوقائي بما يتعلق بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والإجراءات الاستثنائية الطارئة المطبقة بشأن الحالات التي اكتشفت إصابتها بالمرض.

كما أشاد الحجرف في بيان صحفي بالإجراءات المتخذة من قبل السعودية والكويت بشأن التنقل عبر الحدود وتتبع خط سير المسافرين بما يعزز الإجراءات الاحترازية في السيطرة والحد من انتشار الفيروس.

وقال إن دول مجلس التعاون تبنت إجراءات استثنائية للتعامل مع ظاهرة تفشي الفيروس من خلال التخطيط الشامل للوقاية من هذا المرض والتعامل مع الحالات الطارئة حماية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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وأشار الأمين العام إلى أن دول المجلس ماضية في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وتنفيذ دليل الاجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون الذي أقره المجلس

الأعلى في القمة التاسعة والثلاثين بالرياض في ديسمبر 2019. وثمن الدكتور الحجرف الجهود التي تقوم بها جميع وزارات الصحة بدول المجلس للوقاية والتعامل مع هذا الفيروس وتفعيلها الفوري لما خلص إليه الاجتماع الاستثنائي لوزراء الصحة بدول المجلس الذي عقد بمقر الأمانة العامة في 19 فبراير الحالي.

ودعا مواطني دول المجلس والمقيمين فيها إلى إتباع جميع الإرشادات والتعليمات الوقائية والاحترازية والتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان سلامتهم. وكانت الكويت والسعودية قد اتخذتا اجراءات وقائية من ضمنها تعليق التنقل بين دول مجلس التعاون بالبطاقة المدنية أو الهوية الوطنية مؤقتا.