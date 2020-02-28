كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحجوب: 7 قتلى أتراك جراء قصف الجيش الليبي على قاعدة معيتيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، عن "مقتل 7 جنود أتراك على الأقل في القصف، الذي شنته قوات الجيش أمس الأربعاء، على قاعدة معيتيقة".

كما أفاد مسؤول بقسم الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش: بأن "الجيش قصف يوم الثلاثاء الماضي، بالمدفعية الثقيلة غرفة عمليات الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة الجويّة في طرابلس، بعد ساعات من إسقاطه طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" جنوب العاصمة".

وأكد المصدر على وجود ضباط أتراك لحظة تعرض الغرفة إلى القصف، خاصّة أن العسكريين الأتراك هم المسؤولين على تسيير الطائرات التركية من طراز "بيرقدار".

ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أقر الأسبوع الماضي، بمقتل جنود أتراك، وقال الجيش الليبي: إنهُم "قتلوا خلال القصف على ميناء طرابلس".