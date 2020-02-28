كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن عن خسائر في الجنود والعتاد للجيش السوري بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تركيا، مساء اليوم الخميس، عن سقوط خسائر كبيرة من العتاد والأرواح في صفوف الجيش السوري في مدينة إدلب، أثناء عمليات للجيش التركي على مدى الـ17 يومًا الماضية.

هذا وتم تدمير 21 عربة عسكرية و4 رشاشات من طراز "دوشكا" و6 مستودعات ذخيرة و7 قاذفات هاون تابعة للجيش السوري في إدلب، بحسب ما نقلته وكالة " الأناضول".

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​وتم تحييد 1709 عساكر في الجيش السوري، إلى جانب تدمير 55 دبابة و3 مروحيات و18 عربة مدرعة و29 مدفعًا أثناء عمليات الجيش التركي في إدلب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، إن "بلاده قلبت مسار الأحداث في محافظة إدلب السورية لصالحها".

وأضاف أردوغان: "لا يمكننا اعتبار الأسد صديقا لنا، وهو الذي قتل مئات الآلاف من مواطنيه، وارتقى 3 شهداء من جيشنا في إدلب، لكن في المقابل تكبدت قوات النظام خسائر فادحة".