مذكرة من أسا الزاك أمام العثماني

أشهرَ البرلماني الاتحادي عن دائرة أسا الزاك حامدي وايسي، ورقة القرب من مناطق التوتر في وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عبر مذكرة طالبه فيها بـ«وضع برنامج تنموي شامل لإقليم أسا الزاك بعيدا عن الحلول الترقيعية»، مذكرا إياه بـ«موقع الإقليم الجغرافي الموجود في منطقة التماس مع الجزائر وموريتانيا، وأنه أول نقطة تلاقٍ مع المنطقة العازلة ومع مخيمات تندوف».

وحسب مصادر «أخبار اليوم»، فإن البرلماني حامدي وايسي يعتبر أن هذه المنطقة الحدودية ذهبت ضحية الصراعات التي عرفتها جهة كلميم-واد نون بين الرئيس التجمعي السابق، عبد الرحيم بوعيدة، وخصمه الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه، مؤكدة أن وايسي لم يساند رفيقه بلفقيه في هذا الصراع.