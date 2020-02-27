“الترامواي” يُنهي حياة ليلى.. جيرنها: كانت طيبة وتركت طفلا -فيديو

تصوير: فصحاني صلاح الدين

تسببت حادثة سير “الترامواي” على مستوى محطة “علي يعتة”، في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، في مقتل، ليلى وثيق، موظفة في مصلحة تدبير الموارد البشرية في مقاطعة “الحي المحمدي”.

الخبر نزل كالصاعقة على معارفها؛ فلا أحد قادر على استيعاب خبر مقتل ليلى في حادثة سير.

تقول إحدى جارتها في حديثها مع “اليوم24″، إن ليلى كانت قيد حياتها شابة طيبة، ومحبة للحياة، “مصرعها في حادث، نزل علينا كالصاعقة، تركت طفلها الصغير ووالدتها المكلومة”.

ونعت مقاطعة الحي المحمدي روح الفقيدة، التي كانت قيد حياتها موظفة في مصلحة تدبير الموارد البشرية، وقد أسلمت الروح على إثر حادثة سير في محطة الترامواي أمام مقر المقاطعة ذاتها.

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وأوضح بلاغ لشركة “كازا ترامواي” عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم، أن حركة السير استأنفت بعد توقف، دام لـ10 دقائق، بعد اصطدام “ترامواي” مع راجل، دون أن يذكر تفاصيل أكثر.

وأشار بلاغ لشركة “كازا ترامواي” أن “فرق الصيانة، والشرطة، والوقاية المدنية عملت بجد على استعادة الوضع في أفضل ظروف السلامة، وفي أقرب وقت ممكن”، بحسب تعبيرها.