جماهير الرجاء لـ” اليوم 24″: “مازيمبي فريق عنيد ولا خيار غير الفوز” – فيديو

تصوير – أحمد عاطر

تمنى أنصار فريق الرجاء الرياضي، في تصريحات متفرقة لـ” اليوم 24″، تحقيق فريقهم للفوز، في المباراة التي تجمعه بفريق تي بي مازيمبي الكونغولي العنيد، لحساب مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد عشاق “النسور الخضر، على ضرورة الفوز بحصة مريحة تخول للفريق خوض مباراة الإياب بمعنويات مرتفعة، إنطلاقا من صعوبة المواجهة خارج القواعد في مباراة العودة.

وتحدث أنصار الرجاء عن قوة الفريق الكونغولي، بحكم أنه يتوفر على إمكانيات مهمة ولاعبين جيدين على المستوى القاري، مذكرين بكون الفريقين معا خاضا نهائيات كأس العالم للأندية.